Мужчина сидит на проезжей части набережной Фонтанки

Сейчас неизвестно, какие цели он преследует и в каком состоянии находится.

На проезжей части набережной реки Фонтанки утром в понедельник 25 марта заметили сидящего мужчину, сообщили в группе “Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”. Житель Санкт-Петербурга, разместивший сообщение об этом в социальной сети, призвал водителей быть осторожнее.

Какие цели преследует мужчина на проезжей части и чего хочет добиться — пока неясно. Возможно, он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а может быть ему нужна помощь врачей или просто неравнодушных людей. Вероятно, жители Санкт-Петербурга уже сообщили о мужчине в городские службы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что житель Санкт-Петербурга провалился под лед, гуляя по реке Фонтанке.