Мужчина, гуляющий по тонкому льду Фонтанки, провалился

Лед на Фонтанке слишком тонкий, чтобы по нему гулять. Фото: Скриншот

Лед на Фонтанке слишком тонкий, чтобы по нему гулять. Фото: Скриншот

Петербуржец решил не прислушиваться к запретам и все равно спустился на лед.

Инцидент произошел сегодня, 24 марта. На улице весь день светило солнце, а воздух прогрелся до плюсовых температур. Это не заставило горожанина отказаться от идеи прогуляться по льду. Кто-то снял на видео, как он аккуратно ступает по поверхности. Оно появилось в Telegram-канале «Аварийный Петербург» пару минут назад.

Удивительно, но ему удалось пройти довольно большое расстояние! В один момент даже кажется, что его затея не обернется несчастным случаем, но он все-таки проваливается в воду. К нему на помощь поспешили три человека – вряд ли это спасатели, слишком уж быстро они оказались на месте, да и формы на них нет.

Спустя какое-то время он уже был на твердой земле. О самочувствии пострадавшего ничего неизвестно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в понедельник в Петербурге будет мокрый снег и гололедица.