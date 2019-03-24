В понедельник в Петербурге будет мокрый снег и гололедица

Весь день будет идти мокрый снег. Фото: Pixabay

Весь день будет идти мокрый снег. Фото: Pixabay

Начало последней недели марта в Санкт-Петербурге не обрадует жителей города. После теплых входных в Северной Столице ожидается мокрый снег и сильная облачность.

Синоптики обещают, что понедельник будет облачным и сырым. По их словам, 25-го марта температура воздуха в ночное время будет составлять от 1 до 3 градусов нижу нуля, а днем воздух прогреется, и температура повысится до 4-6 градусов выше нуля.

Также сообщается о том, что в городе на протяжении всего дня будет идти мокрый снег.

Региональное МЧС призывает горожан быть осторожнее и внимательнее во время вождения, так как в связи с гололедицей ситуация на дорогах будет опаснее обычного, риск дорожно-транспортных происшествий увеличится.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге на Неве начался ледоход. В течении 3-5 дней люд должен полностью сойти с поверхности реки.