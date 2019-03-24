В Петербурге по Неве тронулся лед

Обычно главная река Северной Столицы полностью освобождается ото льда за период от тех до пяти дней.

В Санкт-Петербург пришла настоящая весна. На улицах активно тает снег, температура воздуха повышается и греет солнце. К завершению следующей недели синоптики обещают повышение температуры уже до плюс 10 градусов.

Жители города обратили внимание, что и лёд на Неве раскололся и стал уплывать с поверхности реки.

Гидрометцентр России сообщает, что ледоход идёт по Неве сверху вниз в соответсвии с течением. Однако может повлиять и изменить ход вскрытия льда работа ледоколов и сброс теплых сточных вод.

Обычно после Невы вскрывается поверхность Ладожского озера, и в Неву попадает немного этого льда.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в воскресенье петербуржцев ждет сильный ветер и гололедица.