В воскресенье петербуржцев ждет сильный ветер и гололедица

ФГБУ “Северо-Западное УГМС” прогнозирует, что 24 марта в Петербурге порывы ветра могут достигать порывов до 15 метров в секунду.

В воскресенье, 24 марта, также по данным ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, днем будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный, днем местами порывы до сильного.

Спасатели города предупреждают, что порывы ветра могут достигать порывов до 15 метров в секунду. Атмосферное давление ночью днем практически не будет меняться. Утром жителей Петербурга на дорогах ожидает гололедица. Температура воздуха днем поднимется до +5 градусов тепла.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, спасатели просят водителей города и пешеходов быть внимательными, а первых — соблюдать скоростной режим.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург и Ленобласть возвращаются перелетные птицы.