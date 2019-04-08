ДТП на Восстания перекрыло движение

Незначительное дорожно-транспортное происшествие перекрыло одну из дорог в Центральном районе Петербурга.
Как сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”, накануне поздним вечером в центре Петербурга столкнулись BMW и Mazda. Судя по размещенным фотографиям ДТП оказалось незначительны, одна его последствия стали более значительными для других участников движения.
Так, пишут очевидцы, авария произошла возле одного из домов по улице Восстания. В результате организовалась пробка из машин.
О пострадавших в ДТП не сообщается. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ДТП на улице Жени Егорова устроил водитель, лишенный прав.