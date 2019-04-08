Губернатор Ленобласти прокатился на Harley-Davidson и открыл мотосезон (видео)

Подписчики в свою очередь выразили восторг. Фото: https://www.instagram.com
Подписчики в свою очередь выразили восторг. Фото: https://www.instagram.com

На своей станице в Instagram губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко разместил видео своей поездки и пожелал всем причастным удачного сезона.

Дрозденко обратился к мотоциклистам и байкерам с пожеланием удачного сезона. Она также открыл мотосезон и лично прокатился на Harley-Davidson. А на своей станице в Instagram опубликовал видео поездки.

Подписчики в свою очередь выразили восторг. Некоторые в ответ пожелали удачи на дорогах, другие удивляются, как Александр Дрозденко все успевает.

“Всегда смотрю ваши посты и честно рада, что есть такой у нас Вы”, — пишут подписчики.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мотоциклиста, пострадавшего на КАД, забрали на самолете.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
александр дрозденко мотосезон мотоциклист
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