Губернатор Ленобласти прокатился на Harley-Davidson и открыл мотосезон (видео)

На своей станице в Instagram губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко разместил видео своей поездки и пожелал всем причастным удачного сезона.

Дрозденко обратился к мотоциклистам и байкерам с пожеланием удачного сезона. Она также открыл мотосезон и лично прокатился на Harley-Davidson. А на своей станице в Instagram опубликовал видео поездки.

Подписчики в свою очередь выразили восторг. Некоторые в ответ пожелали удачи на дорогах, другие удивляются, как Александр Дрозденко все успевает.

“Всегда смотрю ваши посты и честно рада, что есть такой у нас Вы”, — пишут подписчики.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мотоциклиста, пострадавшего на КАД, забрали на самолете.