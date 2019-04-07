Мотоциклиста, пострадавшего на КАД, забрали на самолете

О том, как он чувствует себя сейчас, ничего неизвестно.

О деталях случившегося рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» сегодня, седьмого апреля. ДТП произошло на въезде на южный участок ЗСД. Участниками аварии стали две машины – мотоцикл и автомобиль. По предварительным данным, байкер хотел обогнать кого-то, но не заметил, что впереди на «аварийке» стоит иномарка. К сожалению, лихач не успел отреагировать и угодил прямо в автомобиль.

В результате пострадали не только транспортные средства, но и байкер. На место прибыли реанимация и кареты скорой. В итоге, уверяют петербуржцы, мужчину прилетели забирать на вертолете – скорее всего, ему требовалась срочная помощь профессионалов. Как известно, по воздуху до медицинского учреждения добираться быстрее.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Александр Дрозденко прокатился с ветерком на мотоцикле. Не только в Санкт-Петербурге, но и Ленинградской области открылся мотосезон.