Александр Дрозденко прокатился с ветерком на мотоцикле

Губернатор Ленинградской области объявил мотосезон отрытым.
Об этом стало известно сегодня, седьмого апреля. Дрозденко поделился видео в своем Instagram-аккаунте, где он едет на байке и машет подписчикам рукой. В конце он поздравляет байкеров и любителей-мотоциклистов с началом сезона. Это – первая в 2019 году поездка Дрозденко на байке. Известно, что у губернатора есть собственный мотоцикл — Harley-Davidson Tri Glide Ultra.
В комментариях под постом ленинградцы похвалили главу Ленинградской области – они пишут, что им нравится Instagram Дрозденко. Люди также удивляются, как он все успевает.
«Уже переоделся и еду на мероприятие», — ответил губернатор, отрицая предположения о двойнике.
В комментариях Дрозденко напомнил, как важно соблюдать ПДД и носить мотоэкипировку – однажды она может спасти жизнь.
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Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сотрудники завода Ford обсудят сохранение рабочих мест с Дрозденко.