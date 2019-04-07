Александр Дрозденко прокатился с ветерком на мотоцикле

Губернатор Ленинградской области объявил мотосезон отрытым.

Об этом стало известно сегодня, седьмого апреля. Дрозденко поделился видео в своем Instagram-аккаунте, где он едет на байке и машет подписчикам рукой. В конце он поздравляет байкеров и любителей-мотоциклистов с началом сезона. Это – первая в 2019 году поездка Дрозденко на байке. Известно, что у губернатора есть собственный мотоцикл — Harley-Davidson Tri Glide Ultra.

В комментариях под постом ленинградцы похвалили главу Ленинградской области – они пишут, что им нравится Instagram Дрозденко. Люди также удивляются, как он все успевает.

«Уже переоделся и еду на мероприятие», — ответил губернатор, отрицая предположения о двойнике.

В комментариях Дрозденко напомнил, как важно соблюдать ПДД и носить мотоэкипировку – однажды она может спасти жизнь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сотрудники завода Ford обсудят сохранение рабочих мест с Дрозденко.