Фотография с места гибели женщины от прорыва трубы в Петербурге появилась в сети

Коммунальная авария произошла в ночь с 7 на 8 апреля. В результате прорыва скончалась женщина, ее 30-летний сын получил ожоги.

Всех жильцом дома 49 по улице 2-й Комсомольской в Кировском районе Петербурга после аварии эвакуировали в школу, расположенную рядом.

Инцидент произошел ночью. Струя горячей воды пробила окно первого этажа, в результате образовался своеобразный бассейн. Жительница дома скончалась, ее сын получил серьёзные ожоги.

По официальной информации ГУП “ТЭК СПб”, заявка о прорыве трубы поступила в 3:45. Специалисты зафиксировали дефект на трубопроводе диаметром 219 мм. Прорыв устранен, последствия аварии будут также устранять около 8 часов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кировском районе из-за ночного прорыва трубы скончалась женщина.