Очевидцы: “Хлебное” ДТП в Приморском районе устроил пьяный таксист

Как сообщают свидетели дорожной аварии, водитель таксист не вписался в поворот в результате чего столкнулся с грузовым автомобилем, перевозившим хлеб.
Утреннее дорожно-транспортное происшествие случилось в Приморском районе на Приморском проспекте. По словам очевидцев, таксист пытался повернуть, но не смог этого сделать и въехал в грузовик, перевозивший хлеб. В результате столкновения грузовик перевернулся на бок, а передняя часть такси полностью смялась.
Как сообщают свидетели, в салоне такси помимо водителя находились еще пассажиры. Все трое были в состоянии алкогольного опьянения.
В ДТП никто не пострадал. Также сообщается, что движение по Приморскому проспекту осложнено.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красносельском районе из-за прорванной трубы автомобиль ушел под землю.