Очевидцы: “Хлебное” ДТП в Приморском районе устроил пьяный таксист

Движение по Приморскому проспекту осложнено. Фото: https://vk.com/spb_today
Движение по Приморскому проспекту осложнено. Фото: https://vk.com/spb_today

Как сообщают свидетели дорожной аварии, водитель таксист не вписался в поворот в результате чего столкнулся с грузовым автомобилем, перевозившим хлеб.

Утреннее дорожно-транспортное происшествие случилось в Приморском районе на Приморском проспекте. По словам очевидцев, таксист пытался повернуть, но не смог этого сделать и въехал в грузовик, перевозивший хлеб. В результате столкновения грузовик перевернулся на бок, а передняя часть такси полностью смялась.

Фото: https://vk.com/spb_today

Как сообщают свидетели, в салоне такси помимо водителя находились еще пассажиры. Все трое были в состоянии алкогольного опьянения.

В ДТП никто не пострадал. Также сообщается, что движение по Приморскому проспекту осложнено.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красносельском районе из-за прорванной трубы автомобиль ушел под землю.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп приморский проспект происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С Губернского дома в Кронштадте сняли рекламную вывеску
В Коммунарах на “веселого-лжеминера” завели уголовное дело
Трагедией на Комсомольской займется Следственный комитет
Застройщиков, отказывающих принять документы граждан, будут штрафовать
Мужчина хотел прислать руководству Сбербанка террористку с бомбой
В понедельник пыльные бури Петербурга прибьет пришедший на смену солнцу ливень
Сергей Семак: “Ничьей мы, конечно, недовольны”
Очевидцы: “Хлебное” ДТП в Приморском районе устроил пьяный таксист