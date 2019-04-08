Очевидцы: “Хлебное” ДТП в Приморском районе устроил пьяный таксист

Как сообщают свидетели дорожной аварии, водитель таксист не вписался в поворот в результате чего столкнулся с грузовым автомобилем, перевозившим хлеб.

Утреннее дорожно-транспортное происшествие случилось в Приморском районе на Приморском проспекте. По словам очевидцев, таксист пытался повернуть, но не смог этого сделать и въехал в грузовик, перевозивший хлеб. В результате столкновения грузовик перевернулся на бок, а передняя часть такси полностью смялась.

Как сообщают свидетели, в салоне такси помимо водителя находились еще пассажиры. Все трое были в состоянии алкогольного опьянения.

В ДТП никто не пострадал. Также сообщается, что движение по Приморскому проспекту осложнено.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красносельском районе из-за прорванной трубы автомобиль ушел под землю.