В Красносельском районе из-за прорванной трубы автомобиль ушел под землю

Инцидент произошел утром 8 апреля возле дома 152 по проспекту Ветеранов. Аварийные службы работают на месте.

Инцидент произошел, сообщают в Telegram-канале “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”, в “дорожном кармане”, не на основной проезжей части. Трубу прорвало возле дома 152 по проспекту Ветеранов в Красносельском районе Петербурга.

В результате коммунальной аварии часть дорожного покрытия провалилась и утянула за собой припаркованный автомобиль. На место прибыли аварийные службы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кировском районе из-за ночного прорыва трубы скончалась женщина. Струя воды из прорванной трубы пробила окно на первом этаже. Сын погибшей женщины получил серьезные ожоги.