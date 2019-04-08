В Красносельском районе из-за прорванной трубы автомобиль ушел под землю

На место прибыли аварийные службы. Фото: Telegram-канал “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”
На место прибыли аварийные службы. Фото: Telegram-канал “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”

Инцидент произошел утром 8 апреля возле дома 152 по проспекту Ветеранов. Аварийные службы работают на месте.

Инцидент произошел, сообщают в Telegram-канале “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”, в “дорожном кармане”, не на основной проезжей части. Трубу прорвало возле дома 152 по проспекту Ветеранов в Красносельском районе Петербурга.

Фото: Telegram-канал “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”

В результате коммунальной аварии часть дорожного покрытия провалилась и утянула за собой припаркованный автомобиль. На место прибыли аварийные службы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кировском районе из-за ночного прорыва трубы скончалась женщина. Струя воды из прорванной трубы пробила окно на первом этаже. Сын погибшей женщины получил серьезные ожоги.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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