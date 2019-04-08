В Коммунарах на “веселого-лжеминера” завели уголовное дело

Местный житель сообщил о заминировании дома творчества в поселке просто из хулиганских побуждений. Полиция выехала на место, но ничего там не нашла.

Звонок о заминировании дома творчества в поселке Коммунары Гатчинского района Ленобласти поступил в экстренную службу 6 апреля. Об этом сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Неизвестный сообщил о бомбе в здании. На место для проверки выехали сотрудники правоохранительных органов. Однако проверка показала, что в здании ничего нет. Позже был задержан 34-летний гражданин. Оказалось, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма он сделал из хулиганских побуждений.

Веселье местного жителя теперь прервет заведенное на него уголовное дело. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ, сообщают правоохранители.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина хотел прислать руководству Сбербанка террористку с бомбой.