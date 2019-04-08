Мужчина хотел прислать руководству Сбербанка террористку с бомбой

Мужчина отправил на эл. почту письмо с угрозами и оставил контакты. Фото: Яндекс.Панорама

Мужчина отправил на эл. почту письмо с угрозами и оставил контакты. Фото: Яндекс.Панорама

Полицейские нашли у него справку о психическом нездоровье, но взрывчатки не было.

Житель Санкт-Петербурга отправил письмо с угрозами на адрес “Сбербанка” в Волгограде, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах 8 апреля. Мужчина сообщил в письме, что хочет взорвать руководство Сбербанка.

Как сообщили в полиции, на электронную почту отделения пришлось письмо, отправитель которого просил сообщить, где находится офис правления банка, чтобы он мог отправить туда террористку с бомбой, и оставил контактные данные, передают в органах.

Полицейские Петербурга нашли его на улице Руднева — оказалось, что мужчина психически нездоров и его документы это подтверждают, сообщили в полиции Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге эвакуировали “Сбербанк” на Коллонтай.