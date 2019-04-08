Сын погибшей от кипятка женщины отказался от госпитализации

Как сообщают сами жители дома, где произошло ЧП, дом находился в аварийном состоянии. Фото: https://vk.com/spb_today

Как сообщают сами жители дома, где произошло ЧП, дом находился в аварийном состоянии. Фото: https://vk.com/spb_today

Жительница Красносельского района скончалась из-за прорыва трубы, который произошел в ночь с 7 на 8 апреля. Родственник погибшей находится в шоковом состоянии.

Коммунальная авария сегодня обернулась летальным исходом для одной из жительниц на 2-ой Коммунальной улице. Поток горячей воды ворвался через окно первого этажа в жилую квартиру и в результате погибла женщина. Ее 30-летний сын получил сильные ожоги ступни. Как сообщает телеканал “78” сын рассказал, что в больницу не поедет и не может поверить в случившееся. Он находится в шоковом состоянии. С ним работают психологи.

После аварии Следственный комитет и прокуратура начали проверку. Как сообщают сами жители дома, где произошло ЧП, дом находился в аварийном состоянии и с одной стороны просел на 40 сантиметров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура начала проверку в связи с гибелью женщины из-за прорванной трубы