Охотничий сезон в Ленобласти откроют 20 апреля

Весенняя охота в Ленинградской области будет длиться 10 дней. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, в десятидневный период охотникам будет разрешена добыча исключительно самцов глухарей и тетеревов, селезней уток, гусей и вальдшнепа.

В 2019 году, в связи с погодными условиями сезон охоты на водоплавающую дичь в южных районах Ленобласти будет проходить с 20 по 29 апреля, в северных — с 27 апреля по 6 мая.

Соответствующий приказ размещен на сайте комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

К южным районам Ленобласти относится Гатчинский, Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, Тосненский. В северный блок входят: Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский и Тихвинский районы.

Комитет напоминает, что каждый охотник должен иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение (ношение) оружия и разрешение на добычу дичи.

Разрешение выдает комитет, государственные охотничьи инспекторы или региональный портал государственных услуг.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что охота в лесах Ленобласти для мужчины закончилась смертью.