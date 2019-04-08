Банкрот «Трансаэро» пытается продать «Боинг», который не отдает Украина

Терпящая банкротство петербургская авиакомпания «Трансаэро», выставила на продажу свое воздушное судно — Boeing 737—524. Самолет продают по привлекательной цене. Начальная заявленная ставка на торгах — 180 млн рублей, далее цену планируют понижать до 15 млн рублей. Торги продлятся до 21 апреля. Об этом сообщает АБН.

Единственное «НО», покупателю придется забирать самолет из аэропорта Жуляны города Киев, где, по словам продавца, к нему (самолету) фактически ограничен доступ и «ведутся судебные споры по вопросам, связанным с обращением взыскания на самолет в рамках Украинской юрисдикции».

Лайнер продаётся «как есть, где есть», — сообщается в объявлении о продаже.

Также отмечается, что в 2018 году этот самолет был выставлен на продажу за 35,9 млн гривен Государственной исполнительной службой Украины, однако все 16 поданных заявок были отклонены, так как никто из потенциальных покупателей не внес залог, сообщается на сайте торговой площадки. Попытки продать лайнер за 200 млн рублей принимала и российская сторона, но покупателей не нашлось.

Авиакомпания «Трансаэро» являлась одним из крупнейших авиаперевозчиков в России. в 2006 году «Трансаэро» получила регистрацию в Петербурге. С 2011 года компания была стратегическим партнером аэропорта Пулково. В 2017 году признана банкротом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в России резко упало производство самолетов и ракет.