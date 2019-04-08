Из-за тлеющего мусора в ресторане эвакуировали сотню человек

На набережную реки Фонтанки прибыли четыре экипажа МЧС и “Скорая помощь”.

Ресторан “Тархун” в центре Санкт-Петербурга эвакуировали после задымления — на улицу вывели около 100 человек, сообщили в МЧС города 8 апреля. Как сообщают пожарные, в вентиляции тлел мусор.

К зданию на наб. реки Фонтанки прибыли машины МЧС и “Скорая помощь” — но никто не пострадал, сама площадь тления достигла всего 2 м2. Всего на вызов приехали четыре машины МЧС и 17 спасателей. Всего на устранение возгорания ушло свыше 40 минут: сообщение спасатели получили в 11:15, а потушили пожар на кухне около полудня.

Не уточняется, возникли ли проблемы у жителей верхних этажей. Как в ресторане, куда входят в Караванной, обстоят дела с соблюдением пожарной безопасности в управлении МЧС Санкт-Петербурга не рассказали.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о пожаре в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга этим утром.