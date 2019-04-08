Вор пытался вскрыть кассу детского парка в ТРК “Норд”

Он влез в комплекс ночью в пятницу, но его заметил охранник.

В Выборгском районе неизвестный хотел обчистить кассу в детском семейном парке, сообщили Gazeta.SPb в Росгвардии Санкт-Петербурга 8 апреля.

Мужчина в пятницу ночью залез в помещение ТРК “Норд” на пр. Просвещения и попытался вскрыть кассовой аппарат в одном из отделов. Его заметили сотрудники комплекса — вероятно, ночной охранник. Он нажал кнопку тревоги и к объекту быстро прибыл наряд Росгвардии Санкт-Петербурга, сообщили в УВО.

На месте вызвали следственно-оперативную группу, злоумышленника поймали и передали полицейским, сообщили в Росгвардии. Задержание произошло в 23:44, уточняют сотрудники вневедомственной охраны.

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