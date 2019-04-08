В Ленобласти подросток пользовался поддельными деньгами

Инцидент произошёл в городе Кириши Ленинградской области в августе прошлого года. Преступление было совершено дважды: 11 августа и 17 августа 2018 года.

Следственным отделом по городу Кириши СУ СК РФ по Ленобласти окончено расследование уголовного дело относительно двух молодых людей 17 и 19 лет.

19-летний обвиняемый подозревается в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления. А 17-летний молодой человек – в сбыте поддельных купюр.

В ходе следствия установлено, что вечером 11 августа прошлого года обвиняемый находился в баре «Сохо» в городе Кириши и склонил младшего товарища к сбыту поддельных денежных средств. В награждение он пообещал заплатить. Несовершеннолетний использовал купюру ценностью в 5 тысяч рублей для оплаты товара в магазине.

Аналогичным способом подросток осуществил сбыт поддельной купюры 17 августа 2018 года, сообщили Gazeta.SPb в СУ СК РФ по Ленобласти.

Подозреваемые частично признали свою вину и раскаялись. Они получили подписку о невыезде и возместили ущерб в полном объеме. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что “Промстрой” задолжал работникам 2,8 млн рублей.