“Промстрой” задолжал работникам 2,8 млн рублей

Долг перед 59 сотрудниками погасили после вмешательства прокуратуры.

Компания “Промстрой-9” задолжала работникам около 2,8 млн рублей, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 8 апреля.

Как сообщили в ведомстве Петербурга, прокуратура проверила организацию в Красносельском районе — и оказалось, что 59 рабочих сидят без денег. Прокуратура возбудила дело об административном нарушении и потребовала заплатить сотрудникам деньги. Сейчас долг погашен, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Компания “Промстрой” занимается, главным образом, проектировкой и строительством зданий общепита по всей России — а также складских, производственных и административных зданий.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге женщину обязали оплатить лечение незнакомца, пострадавшего от ее ножа.