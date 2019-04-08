Женщина ткнула ножом незнакомца — теперь заплатит за лечение

Уголовное дело в районном суде уже рассмотрели, но вердикт не сообщили. Фото: pixabay.com
Уголовное дело в районном суде уже рассмотрели, но вердикт не сообщили. Фото: pixabay.com

Мужчину отвезли в больницу №26 и потратили на него свыше 80 тысяч рублей.

Жительницу Санкт-Петербурга хотят заставить оплатить лечения мужчины, которого она ранила ножом, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 8 апреля.

По данным ведомства, в конце осени в Красносельском районе Петербурга женщина нанесла несколько ударов ножом незнакомому мужчине, с которым у нее произошел конфликт — детали в прокуратуре Петербурга не уточнили. Мужчина попал больницу №26, где на его лечение истратили свыше 80 тысяч рублей.

Уголовное дело суд уже рассмотрел, но вердикт женщине в прокуратуре не раскрывают. Сейчас женщину хотят заставить выплатить государству деньги на лечение пострадавшего — в Кировском суде сейчас обсуждают иск прокурора, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Новом Девяткино мужчину ограбили с помощью шампура.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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