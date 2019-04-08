Жителя Нового Девяткино ограбили, пригрозив шампуром

Пятеро отобрали у мужчины телефон — позже полицейские поймали троих, они приехали из Читы.

В Новом Девяткино поймали трех предполагаемых грабителей — подозреваемыми оказались жители Читы, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 8 апреля.

В полицию Всеволожского района Ленобласти обратился 39-летний мужчина, который заявил, что пятеро неизвестных ограбили его, угрожая шампуром, передают в органах Ленобласти. Их добычей на пятерых стал телефон Samsung. Грабители скрылись на “ВАЗ-2111”.

Позже полицейские задержали троих подозреваемых — оказалось, они приехали в Ленобласть из Читы, сообщили в полиции Ленобласти. Уголовное дело уже возбудили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Новом Девяткино шестеро напали на мужчину за замечание.