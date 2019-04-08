Следователи обыскали Университет путей сообщения Императора Александра I

Прошли обыски. Фото: szsut.sledcom.ru
Прошли обыски. Фото: szsut.sledcom.ru

Предварительной причиной обысков стало подозрение в «продажности» бывших сотрудников.

Сегодня, 8 апреля, на университет путей сообщения Императора Александра I налетели следователи с обыском территории в рамках уголовного дела о мошенничестве, осуществляемым преступной группой. Здание ВУЗа располагается в доме 9 по Московскому проспекту, но также обыски велись в квартирах подозреваемых.

В материалах уголовного дела сказано, что бывшие сотрудники образовательного учреждения создали преступную группировку и распределили роли между собой. Они незаконно получали деньги от студентов, которые имели множество «хвостов». Подозреваемые обещали, что помогут написать и защитить курсовые, контрольные и дипломные работы. Однако обязательств не выполняли, сообщили Gazeta.SPb в СЗСУ на транспорте СК России.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургский аниме-магазин не платил за аренду помещения.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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