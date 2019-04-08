Петербургский аниме-магазин не платил за аренду помещения

Сотрудники прокуратуры Адмиралтейского района провели проверку в отношении организации «Фаст Трейдинг Групп».
В ходе проверки было выявлено серьезное нарушение по законности использования имущества Санкт-Петербурга в доме 20 по Московскому проспекту. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в данном помещении находится аниме магазин от ООО «Фаст Трейдинг Групп».
У организации отсутствуют правовые основания для использования данного помещения, кроме того, денежные средства за аренду в городской бюджет не поступают, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.
На данный момент районная прокуратура внесла представление об устранении найденных нарушений в отношении руководителя компании. Фактическое устранение данных нарушений находится на контроле прокураторы Адмиралтейского района.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пожилой житель города Луга обвиняется в убийстве.