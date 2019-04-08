Пожилой житель города Луга обвиняется в убийстве

Следственный отдел по городу Луга СУ СК РФ по Ленинградской области закончил расследование уголовного дела в отношении 66-летнего мужчины, обвиняемом в совершении убийства.

В ходе следствия установлено, что первого сентября 2018 года обвиняемый вместе с 41-летним соседом находился по месту проживания в квартире, которая находится на одной из улиц города Тихвин. Там обвиняемый и убитый совместно распивали алкоголь, сообщили Gazeta.SPb в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес соседу несколько ударов ножом в область живота. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Ранее обвиняемый был судим за совершение тяжкого преступления. По ходатайству следствия, суд заключил мужчину под стражу. Сейчас дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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