Контейнер из мусоровоза придавил две машины на Степана Разина

В результате ДТП никто не пострадал.
Инцидент случился сегодня днем, восьмого апреля, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились данными и фотографиями с места происшествия в социальной сети «Вконтакте». По предварительным данным, грузовик хотел повернуть с набережной Обводного канала на улицы Степана Разина.
В этот момент контейнер, наполненный металлоломом, выпал из кузова и угодил прямо в автомобили. Грузом придавило «Ренаулт» и «Форд». К счастью, никто не пострадал. Уточняется, что все могло закончиться намного хуже, чем в обоих машинах находились люди.
«Ценой за халатность водителя ПУХТО могли быть несколько жизней»,
— считает одна из пользовательниц.
В последствии ДТП стало причиной пробки.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что очевидцы рассказали подробности о “Хлебном” ДТП в Приморском районе – его якобы устроил пьяный таксист.