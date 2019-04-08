В Петербурге обсудят перспективы развития мегаполисов

В Санкт-Петербурге в рамках Недели городских изменений пройдет международный форум «Общественное участие в развитии мегаполисов: расширение возможностей».

Форум пройдет на площадке Artplay 18 и 19 апреля.

В обсуждении будут участвовать представители власти, науки, бизнес-сообщества, иностранные эксперты. По предварительным данным в форуме поучаствует порядка 300 человек. Выразят свою точку зрения в обсуждении заместитель министра финансов России Алексей Лавров, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин и многие другие.

В рамках форума будут обсуждаться современные тенденции участия граждан в развитии общественной инфраструктуры. На мероприятии будут представлены различные модели гражданского участия в решении проблем социального плана в мегаполисах и создании общественных пространств, рассказывает «Диалог».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов поручил очистить город до майских праздников.