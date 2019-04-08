Беглов поручил очистить город до майских праздников

Весенний месячник по очистке и благоустройству города идет полным ходом, и работа уже дала первые результаты.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал распоряжение применять для мытья города не только спецтехнику, которая находится в собственности подведомственных учреждений, но и заключать контакты с коммерческими организациями, сообщает телеканал «Санкт-Петербург»

Беглов рассказал, что горожане уже оставили свои первые отзывы на его странице в социальной сети «ВКонтакте». По словам главы города, есть как положительные, так и отрицательные отзывы. На нарекания он призывает немедленно реагировать.

Кроме того, глава города попросил, чтобы его подчинённые выяснили адреса проблемных мест города и оперативно реагировали на запросы из социальной сети.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что качество питания детей в России признали проблемой.