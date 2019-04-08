Качество питания детей в России признали проблемой

Проблему признали общероссийской. Фото: Pixabay
Проблему признали общероссийской. Фото: Pixabay

В школах и детских садах Санкт-Петербурга зачастую конкурсы на предоставления продуктов питания для детей выигрывают фирмы однодневки. Они ставят цену сильно ниже средней, а затем пользуются услугами субподрядчиков.

Бывали даже случаи, когда фирмы просто пропадали. Дети оставались без еды, а реальные исполнители – без денег.

Частично причиной таких ситуаций является действующее законодательство. На данный момент конкурсная система выбора поставщика осуществляется в соответствии с Федеральным законом №44, согласно которому исполнитель не может повышать стоимость своих услуг во время исполнения договора. Однако как раз в это время могут вырасти цены на продукты.

На круглом столе в Госдуме РФ проблему качественного питания в детских образовательных учреждениях признали общероссийской. Планируется по итогам круглого стола направить пакет предложений для улучшения ситуации.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что конкурс на капремонт Зеленого моста не состоялся третий раз подряд.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
госдума дети питание
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