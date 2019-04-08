Петербуржец пострадал, покоряя гору в Хибинах

Как себя чувствует альпинист - неизвестно. Фото: Pixabay
Как себя чувствует альпинист - неизвестно. Фото: Pixabay

Мужчина пытался взойти на гору Тахтарвумчорр.

Обо всем стало известно сегодня, восьмого апреля. Альпинист из Санкт-Петербурга отправился в горы в составе организованной группы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Мурманской области. Вместе с ним короля гору его супруга. В какой-то момент мужчина сорвался, что могло закончиться очень плохо, но, к счастью, альпинист остался жив.

Первую помощь ему оказал врач, который отправился на гору вместе с любителя острых ощущений. После участники группы своими силами доставили альпиниста на турбазу. Оттуда мужчине вызвали карету скорой – врачи доставили его в центральную городскую больницу. О его самочувствии ничего неизвестно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “сохранился и на здание”: очевидцы зафиксировали “альпиниста-экстремала” на петербургской филармонии. Он, уверяют люди, убирал снег без страховочного кросса.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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