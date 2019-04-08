Петербуржец не стерпел шума во дворе и избил девушку металлическим обрезком

Она и ее знакомый, по мнению обвиняемого, слишком громко себя вели.

Инцидент произошел еще седьмого апреля, но обо всем стало известно только в понедельник. Все случилось во дворе на Фурштатской улице. Двое, несовершеннолетняя девушка и ее приятель, шумели, что не понравилось жителю одного из домов.

Он вышел из дома и вместо того, чтобы обсудить все мирно, накинулся на хулиганку с металлическим обрезком, рассказывают очевидцы. На место инцидента вызвали сотрудников правоохранительных органов и карету скорой помощи. Подозреваемого в преступлении оперативно задержали, говорится в посте во «Вконтакте» ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В итоге 17-летнюю девушку забрали в больницу, а агрессора отправили в отделение.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге грабители напали на больницу. Они похитили 200 тысяч рублей.