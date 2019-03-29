В Петербурге грабители напали на больницу

Злоумышленники украли порядка 200 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин
Злоумышленники украли порядка 200 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня, 29 марта 2019 года, в отделение полиции Курортного района Санкт-Петербурга поступила информация об ограблении медицинского учреждения.

По словам сотрудников больницы, двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения, находящегося в Курортном районе Санкт-Петербурга, и похитили порядка 200 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия для проведения мероприятий, направленных на поиск и задержание злоумышленников, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности произошедшего уточняются.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Приморском районе петербуржец задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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