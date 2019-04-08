Три ленинградца пострадали от клещей

По статистике, в Петербурге клещи массово просыпаются в середине апреля. Фото: Pixabay
По статистике, в Петербурге клещи массово просыпаются в середине апреля. Фото: Pixabay

Именно столько людей обратились за помощью с начала весны 2019 года.

Об этом стало известно сегодня, восьмого апреля. Известно, что клещи проявляют активность в теплую погоду. Последние дни выдали именно такими, поэтому участились случае «укусов». Пока что от разносчиков инфекций пострадали три человека – двое из них живут в Лужском районе и еще один в Сланцевском, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора Ленинградской области. Специалисты призывают людей быть осторожнее, так как клещ поджидает человека не только в лесу, как это принято полагать.

К счастью, клещи оказались безвредным. В ведомстве тем не менее уверяют, что энцефалитный клещ распространен по территории всей Ленинградской области.

Напоминаем, что при «укусе» стоит обращаться в поликлинику, чтобы врач удалил кровопийцу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в России начался сезон активности клещей.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
клещ ленинградская область
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