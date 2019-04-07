В России начался сезон активности клещей

Некоторые петербуржцы уже пострадали от переносчиков инфекций.

Обо всем рассказал Роспотребнадзор сегодня, седьмого апреля. Сейчас в России более-менее тепло во всех регионах – хорошая погода означает не только солнце, но и появление первых клещей. Они начинают проявлять активность сразу после таяния снега и появления тепла. В Санкт-Петербурге текущая неделя выдалась весенней – несколько человек уже обращались в больницы из-за укусов клещей.

Для того, чтобы животное не было для вас угрозой, можно сделать прививку. На данный момент по всей стране вакцинацию прошли почти миллион человек, говорится в сообщении ведомства. К слову, пока что не установлено ни одного случая с распространением клещами опасных инфекций.

Напоминаем, что клещи поджидают человека не только в лесу, но и в городе – они живут на деревьях и траве, их может принести домой собака или кошка.

Специалисты рекомендуют тем, кого укусил клещ, обратиться в поликлинику, чтобы врач сам удалил его.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что клещи начинают просыпаться — петербуржцы задумались о прививках.