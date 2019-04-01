Клещи начинают просыпаться — петербуржцы задумались о прививках

Жители Северной столицы говорят, что клещей находят в основном на домашних животных. Между тем прививаться нужно было раньше, но есть и возможность экстренной вакцинации, по словам медиков.

На интернет-сервисе «Яндекс. Район» петербуржцы обсуждают начало клещевого сезона. Первых паукообразных жители города уже сняли со своих животных – но то ли ещё будет. Напомним, в 2018 году в России первый укус, по официальным данным, был зафиксирован 15 марта.

Некоторые петербуржцы смеются над проблемой и говорят, что клещи сейчас – выдумка. Другие же вспоминают прошлый год, когда клещей находили и на скамейках. Кто-то предлагает пути защиты от болезней, которые могут принести клещи. Советуют поставить бесплатную прививку в районной поликлинике.

Надо сказать, петербуржцы опасаются не зря. Северо-Западный регион с Петербургом и Ленобластью входит в список неблагополучных по заболеваемости клещевым энцефалитом, согласно Роспотребнадзору. Но жители Северной столицы всё же чаще привозят клещей из Ленинградской и других соседних областей.

Клещи опасны тем, что переносят инфекции. В частности, клещевой энцефалит может привести к смерти. Кроме того можно заразиться моноцитарным эрлихиозом, гранулоцитарным анаплазмозом человека, боррелиозом.

Чтобы не допустить заражения, лучше было бы привиться от клещевого энцефалита, еще в январе – об этом в СМИ рассказывал руководитель лаборатории природно-очаговых инфекций Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов. Он говорил, чтобы быть защищенными к апрелю, первую прививку разумно делать до 15 февраля, а потом повторно — через месяц.

Впрочем, привиться можно и сейчас – сезон только начинается. У жителей Петербурга есть два варианта – бесплатная вакцина в поликлинике или платная. Также существует экстренная вакцинация – она проводится в два подхода и начинает действовать спустя две недели после второй дозы. Поэтому уже сейчас стоит привиться.

Также, чтобы не заболеть энцефалитом, нужно правильно одеваться, рассказывала ранее журналистам заведующая лаборатории биологии арбовирусов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени Чумакова Галина Карганова. И помнить, что клещи не прыгают сверху, не ползают по асфальту, а обитают под травяной подстилкой и могут выползать на растения высотой до 30 см.

Обычно клещи просыпаются при температуре +6..+8 градусов. Пик их активности приходится на май-июнь, но укусы фиксируются и раньше. Например, по данным Роспотребнадзора по Петербургу, на 11 апреля 2018 года в медучреждения города обратились восемь человек с жалобами на присасывание клещей. Длится сезон клещей обычно до октября.