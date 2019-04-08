Россиянин отыскал бутылку с ядовитыми конфетами

Несмотря на то, что она пролежала более ста лет, бутылка сохранилась хорошо.

О странной находке стало известно восьмого апреля. Известно, что конфеты обнаружил коллекционер из Калининграда. Мужчина, находясь на стройплощадке, заметил бутылку со странным содержимым. Присмотревшись, он понял, что на обертках конфет нарисованы перекрещенные кости и есть какой-то текст. Переведя надписи, мужчина понял, что он держит в своих руках яд.

Россиянин рассказал, что занимается коллекционированием довольно давно и у него есть много интересных предметов. Это – не первая бутылка с ядом, до этого он обнаружил еще 25. Любопытно в находке то, что с конфетами мужчина столкнулся впервые, передает РИА Новости. В будущем калининградец хочет открыть музей.

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