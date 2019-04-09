Продавщица магазина в Сусанино дала отпор грабителю

Полицейские начали поиск неудачливого грабителя, возбуждено дело о вооруженном разбое. Фото: pixabay.com
Полицейские начали поиск неудачливого грабителя, возбуждено дело о вооруженном разбое. Фото: pixabay.com

Нож злоумышленника не впечатлил женщину и она не стала открывать для него кассу.

В Сусанино неизвестный хотел ограбить магазин, но ушел ни с чем, сообщили Gazeta.SPb в МВД Ленобласти 9 апреля.

Жительница Гатчинского района Ленобласти обратилась в полицию в понедельник 8 апреля: по ее словам, в субботу вечером в магазин на 4-ой линии, где она работала, вошел неизвестный и потребовал открыть кассу, показав нож в качестве аргумента.

Женщина отказалась отдавать налетчику деньги, передают в МВД Ленобласти. Несмотря на все угрозы, мужчине пришлось уйти из магазина ни с чем. Сейчас полицейские начали поиск неизвестного — за попытку разбоя с оружием он может получить до 10 лет тюрьмы.

Сегодня Gazeta.SPb пишет о смелых женщинах: ранее стало известно о школьнице, которая не дала себя ограбить на Комендантском проспекте Санкт-Петербурга.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Продавщица магазина в Сусанино дала отпор грабителю