Неизвестный хотел отнять телефон у школьницы, но та не дала

Мужчина напал на девушку во дворах на Комендантском. Фото: pixabay.com

Мужчина напал на девушку во дворах на Комендантском. Фото: pixabay.com

Девушка не испугалась ножа и обратила злоумышленника в бегство.

На Комендантском проспекте неизвестный попытался ограбить школьницу, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга 9 апреля. Несмотря на угрозы, девушка ничего не захотела отдавать.

Полицейские сообщают, что злоумышленник напал на 16-летнюю девушку около 9 часов вечера у дома 24/3 в понедельник 8 апреля. Он потребовал у нее мобильник, пригрозив ножом, однако девушка оказалось смелой: она сопротивлялась и кричала, поэтому неизвестный был вынужден бежать. Школьница успешно защитила себя — мужчина ничего не смог отнять.

Сейчас полицейские начали поиск неизвестного — девушка сообщила им все приметы напавшего на нее, сообщили в МВД Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге девушку избили арматурой.