Из реки Оккервиль выловили утопленника (ВИДЕО)

Полицейские устанавливают личность погибшего. Фото: Рixabay
Полицейские устанавливают личность погибшего. Фото: Рixabay

Труп утопленника обнаружили рядом с Ледовым дворцом в Невском районе Петербурга. Инцидент произошел вечером в понедельник, 8 апреля, сообщает 78.

Как стало известно Gazeta.SPb, труп мужчин, одетого в темную куртку и черные штаны, вытащили из реки Оккервиль на проспекте Пятилеток.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и ограничили доступ к телу. Пока неизвестны точные подробности случившегося. Полицейские устанавливают личность погибшего.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Гатчинском районе Ленобласти пожилая женщина нашла тело собственного сына в пруду. Горожанин ушел из дома в садоводстве «Луч» еще в сентябре. Все это время полиция искала его, однако в итоге октября женщина рассказала, что нашла труп отпрыска в пруду на улице Данилова. Труп отправлен в морг, где специалисты выяснят причины его смерти.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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