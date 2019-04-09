Из реки Оккервиль выловили утопленника (ВИДЕО)

Труп утопленника обнаружили рядом с Ледовым дворцом в Невском районе Петербурга. Инцидент произошел вечером в понедельник, 8 апреля, сообщает 78.

Как стало известно Gazeta.SPb, труп мужчин, одетого в темную куртку и черные штаны, вытащили из реки Оккервиль на проспекте Пятилеток.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и ограничили доступ к телу. Пока неизвестны точные подробности случившегося. Полицейские устанавливают личность погибшего.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Гатчинском районе Ленобласти пожилая женщина нашла тело собственного сына в пруду. Горожанин ушел из дома в садоводстве «Луч» еще в сентябре. Все это время полиция искала его, однако в итоге октября женщина рассказала, что нашла труп отпрыска в пруду на улице Данилова. Труп отправлен в морг, где специалисты выяснят причины его смерти.