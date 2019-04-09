Эрмитаж, Мариинский театра, школы и сады Петербурга “заминировали” накануне

В музее и театре эвакуации не проходили. Фото: https://pixabay.com

В музее и театре эвакуации не проходили. Фото: https://pixabay.com

В понедельник эвакуация проходила в общеобразовательных учреждения Красносельского района. Однако внимание лжеминеров привлекли и другие объекты.

В понедельник, 8 апреля, с самого утра в школы Петербурга стали поступать сообщения о заминировании. Так, накануне проходила эвакуация учеников и сотрудников общеобразовательных учреждений №375, №54, №549, №369.

Как сообщает “Мойка78”, сообщения стали поступать около 11:20 на электронные почты. Сообщения получили также Мариинский театра и государственный музей “Эрмитаж”. Однако, по информации СМИ, в этих объектах эвакуация не проходила. А вот школьников и сотрудников общеобразовательных учреждений все-таки выводили на улицы. Из школ и детских садов пришлось эвакуировать почти 5 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что школы Красносельского района вновь под “обстрелом” минеров: Детей выводят на улицу.