Автобус смял Lada Samara на проспекте Ленина в Колпино

Легковой автомобиль и автобус
Легковой автомобиль и автобус "решили выяснить кто крепче", пишут в соцсети. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Приехали инспекторы ГИБДД и машина “Скорой помощи”.

В Колпино столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и автобус, сообщили очевидцы в социальных сетях утром 9 апреля. Lada получила серьезные повреждения, к месту аварии приехали сотрудники ГИБДД и машина “Скорой помощи”.

ДТП произошло на пр. Ленина, почти у выезда из города. Пока точных данных о пострадавших нет — судя по фотографиям, опубликованным в социальной сети, автобус почти не пострадал. За рулем Lada Samara оказались мигранты — вероятно, торопились на Арктический форум в Санкт-Петербурге, но теперь точно опоздают.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга»

В Санкт-Петербурге сейчас 5 баллов пробок, согласно данным Яндекс.Пробки. Гололеда нет, видимость хорошая.

Ранее Gazeta.SPB сообщила о утренних пробках в Санкт-Петербурге и аварии на пересечении Гражданского и Непокоренных.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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