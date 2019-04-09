Биржевому мосту исполняется 125 лет

В 1923 году мост переименовали в мост Строителей. Фото: https://mostotrest-spb.ru

В 1923 году мост переименовали в мост Строителей. Фото: https://mostotrest-spb.ru

Свое название мост получил по Бирже, расположенной на Стрелке Васильевского острова.

Во вторник, 9 апреля, исполняется 125 лет первой постоянной городской переправе, которая изначально была сделала из дерева. Об этом сообщают сотрудники ГУП “Мостотрест”.

С 1730-х годов на Стрелке Васильевского острова располагался морской торговый порт, и мост помешал бы судоходству. В то время на другой берег можно было попасть только с помощью Мытнинского лодочного перевоза.

Когда торговый порт был переведен на Гутуевский остров, жители города стали просить построить постоянную переправу.

После этого и появилась 25-пролетная переправа длинной 328 метров и шириной 21 метр. Ни о каких гидравлических механизмах не шла речь, мост разводили с помощью лебедок.

В 1923 году мост переименовали в мост Строителей и только в 1989 году ему вернули историческое название.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что опубликован график развода мостов Петербурга на 2019 год.