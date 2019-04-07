Опубликован график развода мостов Петербурга на 2019 год

На радость туристам уже с 10 апреля на некоторых участках Невы в Северной столице будет запущен навигационный режим. Регулярно же мосты начнут разводить с 20 апреля. Об этом сообщает СПб ГУП «Мостотрест».

Так, мост Александра Невского будет доступен для пересечения до 2:20, сведут мост в 5:10; Большеохтинский мост разведут с 2:00 по 5:00; Дворцовый мост – с 1:10 по 2:50 и с 3:10 по 4:55; Биржевой мост с 2:00 по 2:55 и с 3:55 по 4:55; Тучков мост – с 2:00 по 2:55 и с 3:35 по 4:55; Володарский мост – с 2:00 по 3:45 и с 4:15 по 5:45; Благовещенский мост с 1:25 по 2:45 и с 3:10 по 5:00; Троицкий мост – с 1:20 по 4:50; Литейный мост – с 1:40 по 4:45.

Гренадерский, Сампсониевский и Кантемировский будут разводить с 1:30 до 4:30 только по предварительной заявке, которая должна будет быть подана не менее, чем за двое суток.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зеленый мост продолжает искать подрядчика.