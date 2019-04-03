Зеленый мост продолжает искать подрядчика

Претензии ЗАО «Пилон» рассмотрел УФАС и признал их необоснованными.

О решении антимонопольщиков стало известно третьего апреля. Эксперты решили, что конкурсы по поиску подрядчиком для реконструкции Зеленого моста и набережной канала Грибоедова составлены без нарушений, поэтому их можно возобновить.

Известно, что для ремонта переправы ищут исполнителя уже в третий раз. На этот раз специалистам готовы заплатить около полумиллиарда рублей. Совсем скоро переправе исполнится 215 лет. Последняя масштабная реконструкция Зеленого моста была около 20 лет назад.

К слову, участок набережной у дома номер 152 хотят восстановить за 72 миллиона рублей.

Напоминаем, что компания «Пилон», которая занималась строительством дорог в Санкт-Петербурге, сейчас переживает не лучшие времена. В скором времени ее могут признать банкротом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленый мост планируют отреставрировать за полмиллиарда.