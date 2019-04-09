Житель Рабитицы из-за ревности похитил свою бывшую, несколько дней избивал ее и хотел зарезать

Теперь 40-летний мужчина предстанет перед судом. Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Следственный отдел по Волосовскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершил расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении 40-летнего жителя деревни Рабитицы. Об этом сообщает сегодня Следственный комитет по Ленобласти.

По версии следствия, мужчина в январе этого года пришел в гости к своему знакомому, там он увидел свою бывшую сожительницу, которая была в компании мужчин. Из-за ревности ревнивец насильно заставил девушки пойти с ним и три дня удерживал ее в своей квартире.

Там он оскорблял девушку, избивал. По версии следствия нанес пострадавшей не менее 21 удара кулаками, а также избивал ногами и деревянной рукояткой от швабры по голове и различным частям тела. Он нанес девушке не только физические, но и психические страдания. После обвиняемый взял нож и начал угрожал потерпевшей убийством.

Мужчина заключен под стражу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что хулигана с ножом, напавшего на петербуржца, нашли в больнице.