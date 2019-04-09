Хулигана с ножом, напавшего на петербуржца, нашли в больнице

Его жертву с ножевыми ранениями госпитализировали в Приморском районе еще в субботу.

Полицейские нашли напавшего с ножом на молодого петербуржца — он оказался в больнице, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга 9 апреля.

В субботу 6 апреля в больницу Приморского района Петербурга привезли 20-летнего петербуржца с ножевыми ранениями в тяжелом состоянии. Работники больницы сообщили о происшествии в полицию. Молодой человек рассказал, что около 3 часов ночи у станции метро “Комендантский проспект” неизвестный несколько раз ударил его ножом, сообщили в полиции Петербурга.

Позже полицейские нашли напавшего — им оказался молодой человек 23-ех лет, его нашли в больнице. Почему его госпитализировали, в полиции не уточнили — расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что школьница отбилась от грабителя с ножом на Комендантском проспекте.