В Петербурге задержаны двое мужчин, разгромившие автомобиль пенсионера

В Невском районе Петербурга задержали двоих хулиганов, повредивших припаркованный автомобиль «Volkswagen Polo».

Как стало известно Gazeta.SPb, 7 апреля около 6 часов утра силами сотрудников Росгвардии были задержаны двое 28-летних мужчин. Злоумышленники повредили автомобиль, который был припаркован на улице Белышева.

Мужчины, руководствуясь хулиганскими побуждениями, разбили стекло водительской двери и деформировали зеркало заднего вида у машины марки «Volkswagen Polo», припаркованной возле дома №4/2 на улице Белышева.

О происшествии правоохранителям сообщил один из жильцов данного дома: он услышал грохот на улице и выглянул в окно. Так он стал свидетелем того, как хулиганы громили указанный автомобиль, сообщили в пресс-службе УВО.

Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия. Хулиганов задержали. Как стало известно позже, владельцем данной иномарки является 62-летний местный житель. Сумма нанесённого ущерба устанавливается.

Задержанных передали сотрудникам 70 отдела полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полиция Ленобласти задержала мужчин, угнавших автомобиль.