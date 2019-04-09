Дело о взрыве в Киришах, в результате которого погибли 4 сотрудника ООО “Кинеф”, рассмотрят в суде

К уголовной ответственности привлечен замдиректора предприятия и начальник цеха №42. Фото: https://pixabay.com

К уголовной ответственности привлечен замдиректора предприятия и начальник цеха №42. Фото: https://pixabay.com

Предполагается, что взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности. Два работника погибли на месте, еще двое скончались в больнице от полученных ожогов.

Взрыв произошел в мае 2017 года около 08:30 на предприятии ООО ПО “Киришинефтеоргсинтез” (ООО «Кинеф»), расположенном в Ленинградской области, Кириши, шоссе Энтузиастов. Прокуратура региона утвердила обвинительный приговор по делу о нарушении техники безопасности.

Из-за нарушения техники безопасности погибли сотрудники предприятия. Двое скончались на месте, еще двое — в больнице.

После происшествия было возбуждено уголовное дело, а к ответственности привлечен замдиректора предприятия и начальник цеха №42. Дело будет передано в суд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в суде отец погибшей девушки включил аудиозапись взрыва в петербургском метро.