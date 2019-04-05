В суде отец погибшей девушки включил аудиозапись взрыва в петербургском метро

Уголовное дело рассматривается на выездных заседаниях в Ленинградском окружном военном суде. Изначально слушание было назначено на 11 марта, но было отложено из-за того, что подсудимых не доставили в городское СИЗО.

Мужчины, которые потеряли при взрыве в петербургском метро своих дочерей, рассказали в суде, как узнали про их смерть. На допросе первым выступил Самандар Алиев, передают “РИА. Новости”. Он рассказал, что его дочь в день теракта должна была встретить с его сыном, но сын так и не доехал до станции “Технологический институт”. Его высадили раньше. Он сообщил отцу, что что-то случилось в метро. Тогда Алиев пытался дозвониться до дочери. Он сказал, что ее телефон работал, но никто не отвечал. Спустя время трубку взяла посторонняя женщина и сказала, что его дочь в Мариинской больнице. Как переедет издание, мужчина поехал в больницу, но было уже поздно.

Другой потерпевший Геннадий Даниленко сообщил, что стал искать дочь после сообщений о взрыве. Перед взрывом она случайно нажала функцию аудиозаписи, поэтому телефон записал аудиозапись со звуками взрыва и криками раненых людей. Запись прозвучала в суде. Впоследствии выяснилось, что смертник стоял у нее за спиной, девушка погибла сразу.

Теракт в петербургской подземке произошел 3 апреля 2017 года. Взрыв произошёл в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций “Технологический институт” и “Сенная площадь”. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, пострадало несколько десятков.

Сейчас по делу проходят 11 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ГУП “Петербургский метрополитен” должен будет возместить пострадавшим при теракте моральный ущерб.